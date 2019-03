Wildernde Hunde im Visier der Jäger

Keine Geduld mehr mit Hundebesitzern, die sich nicht an die Leinenpflicht halten, haben die Jäger in Mattersburg. Nachdem zuletzt drei Rehe gefunden wurden, die offenbar von einem frei laufenden Hund in den Tod gehetzt wurden, wollen die Waidmänner künftig rigoros vorgehen und jeden Verstoß zur Anzeige bringen.