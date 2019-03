„Buben und Mädchen vor Gewalt in Familie schützen“

Jährlich zehntausende Meldungen

Beim Magistrat 11 in Wien langen laut Expertin Herta Staffa jährlich an die zehntausend Meldungen ein. „Gut ein Fünftel davon bestätigen sich, und wir müssen die wehrlosen Buben und Mädchen vor Gewalt in der Familie schützen“, so die Sozialpädagogin. Etwa 500 Kinder werden den Eltern jährlich entzogen.