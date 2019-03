Neun Autos in St. Veit komplett demoliert

Das gab es in St. Veit wohl noch nie: Mit brachialer Gewalt beschädigte ein noch unbekannter Täter in der Nacht auf Sonntag in der Innenstadt insgesamt neun geparkte Pkw, indem er mit großen Steinen die Autoscheiben einschlug. Gestohlen wurde nichts. Die Polizei geht von einem gezielten Vandalen-Akt aus und startet einen Zeugenaufruf.