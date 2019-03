Eine Oase der Stille im größten Trubel der Stadt

„Aschenkreuz to go“ in der Fußgängerzone

Dabei greift man zu durchaus unorthodoxen Mitteln: Erstmals wird am Aschermittwoch zum Auftakt der Fastenzeit nicht nur in der Spitalskirche das symbolträchtige Aschenkreuz verteilt, sondern auch direkt bei der Annasäule (16 bis 18 Uhr). Bürgler: „Das Angebot richtet sich an Eilige, die die Fastenzeit trotzdem mit einem persönlichen Ritual beginnen möchten.“