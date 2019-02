Wohnung in Brand: Rauch stieg durch Parkettboden!

Brand vermutlich in Küche ausgebrochen

Zuerst habe er gedacht, dass eines seiner Elektrogeräte den Geist aufgegeben habe, so Christopher M. im Gespräch mit der „Krone“. „Bis ich gesehen habe, dass Rauch durch meinen Fischgrät-Parkettboden stieg.“ Er packte Laptop und Handy ein, rief die Feuerwehr und lief auf die Straße. Dort stand auch bereits eine ältere Frau, die in der betroffenen Hochparterre-Wohnung lebt, in der das Feuer wahrscheinlich in der Küche ausbrach. Sie konnte sich retten und schloss hinter sich die Tür - was eine Katastrophe verhinderte.