Betrüger räumten Konto ab

Knallhart abkassiert haben Betrüger bei einer Frau im Bezirk Oberwart. Die Männer hatten sich am Telefon als Software-Mitarbeiter ausgegeben und so das Vertrauen der Burgenländerin erschlichen. Als die Gauner an die Daten für das Online-Banking gelangten, buchten sie ohne das Wissen der 55-Jährigen Zehntausende Euro ab.