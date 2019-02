Autofahrer stürzt 150 Meter ab - und überlebt

Tausende Schutzengel hatte ein 66-jähriger Klagenfurter, der am Donnerstagabend beim Rückwärtsfahren mit seinem Pkw über den Rand des Parkplatzes eines Werksgeländes in St. Lorenzen im Lesachtal geraten und daraufhin 150 Meter in die Gailschlucht abgestürzt war. Wie durch ein Wunder blieb der Lenker nahezu unverletzt, er wurde vom Rettungshubschrauber C 7 lediglich zur Beobachtung ins Bezirkskrankenhaus Lienz gebracht. Bei der Fahrzeugbergung am Freitag war der Klagenfurter dann sogar selbst anwesend.