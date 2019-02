Immer mehr Tiroler zieht es in den Landessüden

Das Südburgenland liegt bei den Tirolern im Trend. Alleine im Jahr 2017 zogen laut Statistik Austria 91 Personen in den Süden des östlichsten Bundeslandes. „Bei uns sind die Quadratmeterpreise um ein Vielfaches günstiger“, berichtet der Eltendorfer Bürgermeister Josef Pfeiffer. In der Gemeinde leben rund 950 Einwohner, davon 21 aus Tirol. Einer von ihnen, Klaus Jordan, lebt seit seiner Pension vor 16 Jahren in dem Ort. Das Haus selbst hat er vor 22 Jahren gekauft: „Ich bin auf dem Land aufgewachsen, konnte mir aber in Tirol nur eine Wohnung leisten. Hier konnte ich mir den Traum vom eigenen Häuschen mit Grund erfüllen. Ich führe ein unbeschwertes Leben und genieße das gute Wetter.“