„Mäuse-Schule“ wird zum Fall für die Politik

Seit Montag sind in der Volksschule einige Klassenräume gesperrt. Betroffen davon sind 200 Kinder, die wegen der Nagetiere umsiedeln mussten. Neu ist das Problem allerdings nicht. Mäuse waren auch schon in der Vergangenheit in den Pavillons zu Gast. „Aber nur in einem geringen Ausmaß“, heißt es aus der Bildungsdirektion. Damals hat die zuständige MA 56 Lebendfallen aufgestellt. „Zusätzlich wurde intensiv gereinigt, um eine Gesundheitsgefährdung zu vermeiden“, so eine Sprecherin. Im Winter hat sich das Problem allerdings so sehr ausgeweitet, dass sogar der Amtsarzt empfahl, den Unterricht in den Räumen einzustellen.