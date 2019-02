„Desaster“: Volksschule wegen Mäuseplage gesperrt

Wegen einer Mäuseplage ist eine Volksschule in Wien-Donaustadt teilweise gesperrt worden. Eine amtsärztliche Untersuchung am Montagvormittag bestätigte die Empfehlung, in den betroffenen Schulpavillons der Löwenschule Aspern nicht weiter zu unterrichten. Als „Ersatzräume“ dienen das gegenüberliegende Hauptgebäude sowie dessen Keller. Die Umstände in der Schule seien eine „reine Provokation“, so ein betroffener Vater in einem Brief, der unter anderem an den Stadtschulrat adressiert ist und krone.at vorliegt.