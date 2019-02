Zarif: USA „pathologisch besessen“ vom Iran

Der iranische Außenminister Mohammad Javad Zarif hat den USA „pathologische Besessenheit“ gegenüber seinem Land unterstellt. Der US-Vorwurf, seine Regierung plane einen „neuen Holocaust“, sei „lachhaft, aber gleichzeitig auch sehr, sehr gefährlich“, so Zarif am Sonntag auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Er reagierte damit auf US-Vizepräsident Mike Pence, der am Samstag in München erneut vor einem iranischen Angriff auf Israel gewarnt hatte: „Das iranische Regime befürwortet einen Holocaust und versucht ihn auch zu erreichen.“