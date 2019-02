Steckt Abschied der Ärzte hinter Internet-Rätsel?

Europatournee für 2019 bereits fix

Was bereits fix ist: Die Ärzte stehen in diesem Jahr noch mehrfach gemeinsam auf der Bühne. Am 16. Mai starten sie in Warschau die „Miles & More 2019“-Europatournee - mit Konzerten auch in Prag, Zagreb, Ljubljana, Mailand, Straßburg, Luxemburg, Amsterdam, London und Brüssel. In Österreich werden Farin Urlaub, Bela B. und Rodrigo Gonzalez das Nova Rock Festival im Juni beehren.