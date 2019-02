Mehr heimische Produkte in unseren Schulküchen

160.000 Menschen essen allein in Kärnten nicht daheim, sondern auswärts. Ob in einem Lokal, in der Betriebskantine, im Hort, in der Schule oder im Kindergarten. Damit dort gesundes Essen auf den Teller kommt, wird auch in Großküchen verstärkt darauf geachtet, geprüfte Produkte aus der Region zu verwenden.