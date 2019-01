Sieben Fragen zur Zukunft des Arbeitsmarktes

Das starke Wirtschaftswachstum ließ die Arbeitslosigkeit im vergangenen Jahr sinken - so sehr wie zuletzt im Jahr 2000. Aber wie die Gesellschaft unterliegt auch der Arbeitsmarkt einem ständigen Wandel. Was bringt also das frisch angebrochene Jahr? Wir haben mit AMS-Vorstand Johannes Kopf über Trends und Herausforderungen gesprochen.