„Aktenzeichen XY“: 59 Hinweise im „Fall Rosi“

Mit einem Beitrag in der Fernsehsendung „Aktenzeichen XY ungelöst“ ist der als „Fall Rosi“ bekannt gewordene Mordfall an einer Prostituierten, deren Leiche im April 1993 aufgefunden wurde, am Mittwoch erneut thematisiert worden - in der Hoffnung, dank neuer Hinweise frischen Wind in die Ermittlungen zu bringen. Und das mit Erfolg - insgesamt seien 59 Hinweise eingegangen, wie es seitens des Bundeskriminalamts am Donnerstag hieß.