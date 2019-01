Wo sollte man am besten Gebrauchtwagen kaufen?

Bis zu Einjährige in den Niederlanden am teuersten

Für Jahreswagen-Interessenten lohnt ein Blick in die Alterssegmente: So verlangten die Niederländer mit 35.422 Euro für bis zu zwölf Monate alte Fahrzeuge am meisten. Über 11.100 Euro günstiger war diese Altersklasse in Italien (24.248 Euro). Deutschland landete mit 28.818 Euro in dieser Altersklasse auf dem drittletzten Platz. Bei den ein- bis dreijährigen Gebrauchten war dagegen das Angebot in Österreich mit Abstand am teuersten (28.671 Euro) - vor Deutschland (26.539 Euro) und den Niederlanden (25.928 Euro).