Preisexplosion: Tiroler Gasversorger beruhigt

Der Krieg im Nahen Osten sorgt für massive Turbulenzen auf den Energiemärkten: Der Gaspreis ist auf den höchsten Stand seit mehr als drei Jahren geklettert. „Die Kundinnen und Kunden in Tirol spüren davon derzeit noch nichts“, sagt Tigas-Geschäftsführer Georg Tollinger. „Wir beschaffen unsere Gasmengen langfristig im Voraus und haben durch unsere Beteiligung am Gasspeicher Haidach bei Salzburg in Kooperation mit der RAG Austria AG auch ein Backup für Krisenzeiten.“