„Spekulationen! Und da mache ich sicher nicht mit“

„Wollen den Schwung mitnehmen“

Jetzt gilt der volle Fokus dem Weltcup-Finale in Norwegen. Wo es heute in Kvitfjell mit den Abfahrtstrainings losgeht. „Wir wollen den Schwung mitnehmen“, sagt Pfeifer nach dem Erfolg von Vincent Kriechmayr in der Courchevel-Abfahrt. Eine – neben Julia Scheib weitere – Kristallkugel ist leider nicht mehr drinnen.