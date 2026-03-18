„Spekulationen! Und da mache ich sicher nicht mit“

„Das sind Spekulationen! Und bei Spekulationen mache ich sicher nicht mit.“ Damit stellt Österreichs Herren-Cheftrainer Marko Pfeifer klar, dass die Kaderlisten für den kommenden WM-Winter 2026/27 erst Ende April fixiert werden.
Und ein möglicher Kader ohne die Routiniers Max Franz, Otmar Striedinger oder Daniel Danklmaier eben aktuell reine Spekulation ist. „Das können Fans und Medien gerne machen, aber ich sicher nicht.“
Nach dem nun folgenden Weltcup-Finale in Norwegen stehen die teaminternen Analysen und Sitzungen auf dem Programm, danach werden die Kaderlisten erstellt und veröffentlicht.
Kämpfer durch und durch bleibt Routinier Franz. Sein eindrucksvolles Comeback vom brutalen Sturz im November 2022 zurück ins Weltcup-Starthaus im Dezember 2025 gibt es in einer zweiteiligen Dokumentation auf ServusTV (Montag, 20.15 Uhr) zu sehen.
„Wollen den Schwung mitnehmen“
Jetzt gilt der volle Fokus dem Weltcup-Finale in Norwegen. Wo es heute in Kvitfjell mit den Abfahrtstrainings losgeht. „Wir wollen den Schwung mitnehmen“, sagt Pfeifer nach dem Erfolg von Vincent Kriechmayr in der Courchevel-Abfahrt. Eine – neben Julia Scheib weitere – Kristallkugel ist leider nicht mehr drinnen.
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