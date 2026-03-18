Spielt Österreich bei WM in diesem Auswärtstrikot?

ÖFB-Team bald auf Trainingslager

Am 23. März reist das Nationalteam ins Trainingslager nach Marbella, wo man sich auf die beiden Testspiele im Ernst-Happel-Stadion gegen Ghana und Südkorea vorbereiten wird. Gut möglich, dass die ÖFB-Elf in einem der beiden Spiele dann schon in der neuen Garnitur auflaufen könnte.