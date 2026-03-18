Spielt Österreich bei WM in diesem Auswärtstrikot?

Ist das Österreichs WM-Auswärtstrikot? Vertraut man den inoffiziellen Leaks des „X“-Accounts „Opaleaks“, der auch schon beim Heimtrikot Recht hatte, spielt das ÖFB-Team im Sommer in weiß-bunt auf…
Der bekannte „X“-Account „Opaleak“ veröffentlichte am Dienstag die ersten Fotos des vermeintlichen ÖFB-WM-Auswärtstrikots. Bei der Heim-Garnitur lag das Portal bereits richtig. Der Ausrüster „Puma“ bestätigte die Leaks noch nicht. Die offizielle Veröffentlichung könnte bereits schon in der kommenden Woche erfolgen.
Meinungen gehen auseinander
Weiß ist erneut die Basisfarbe des Trikots, auch türkise Elemente findet man wieder. Neu wären diesmal aber pinke Akzente und ein gelbes Muster. Die Meinungen in den Kommentaren gehen auseinander. „Will diese Firma uns blamieren“, zeigt sich ein User erbost. „Irgendwie mag ich’s“, so ein weiterer.
ÖFB-Team bald auf Trainingslager
Am 23. März reist das Nationalteam ins Trainingslager nach Marbella, wo man sich auf die beiden Testspiele im Ernst-Happel-Stadion gegen Ghana und Südkorea vorbereiten wird. Gut möglich, dass die ÖFB-Elf in einem der beiden Spiele dann schon in der neuen Garnitur auflaufen könnte.
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