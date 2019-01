Was schlanke Menschen anders machen

Die Kollegin, die zu Mittag gleich drei Menügänge verschlingt. Der Jugendfreund, der immer noch in seine Jeans von der Maturareise passt. Die Freundin, die essen kann, was sie will, ohne zuzunehmen. Wir kennen sie alle (seufz). Aber was machen sie anders als jene, die ständig mit Übergewicht kämpfen müssen? Die beiden Ernährungswissenschafterinnen Mag. Sabine Bisovsky und Mag. Eva Unterberger haben dafür eine einfache Erklärung: „Beim Weg zum Wunschgewicht lohnt es sich, Menschen zu beobachten, die anscheinend nie ein Gewichtsproblem haben. ,Natürlich Schlanke‘ vertrauen auf die Signale ihres Körpers und essen z. B. nur dann, wenn sie wirklich Hunger haben und nicht nach der Uhr. Sind sie satt, lassen sie auch einmal etwas auf dem Teller zurück. Salat und Gemüse genießen sie, weil es ihnen schmeckt - nicht (nur), weil das so gesund ist. Die meisten dieser Menschen stellen sich auch fast nie auf die Waage.“ Für sie gehört Bewegung zum Alltag, Fitness wird mit Freunden und Freuden erhalten.