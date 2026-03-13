Heftiger Sturz! Franzose hat wohl Glück im Unglück

Was für ein heftiger Sturz! Die Abfahrt in Courchevel neigte sich schon dem Ende zu, als Charles Seigneur Gamel kurz vor dem Ziel heftig zu Sturz kam. Dabei verlor der Franzose offenbar zwischenzeitlich das Bewusstsein. Am Ende hatte er aber wohl Glück im Unglück. Ein zwischenzeitlich gestarteter ÖSV-Athlet wurde mit der gelben Flagge abgwunken.
Brutaler Abflug kurz vor dem Ziel! Seigneur Gamel verlor am Ende seiner Kräfte die Kontrolle über seine Skier und stürzte mit voller Wucht in die Fangnetze. Offenbar hatte er beim Aufprall auch kurz sein Bewusstsein verloren.
Glück im Unglück
Der Franzose riss bei seinem Horror-Sturz die Sicherheitsnetze nieder und rutschte außerhalb der Rennpiste noch ein Stück den Hang hinunter. Während die Sorgen im Zielraum und an der Strecke wuchsen, stand Seigneur Gamel plötzlich wieder auf den Beinen und gab Entwarnung.
Der Franzose hatte offenbar Glück im Unglück und hat seinen brutalen Abflug ohne schwerere Verletzungen überstanden. ÖSV-Athlet Vincent Wieser, der direkt nach ihm auf die Strecke gelassen wurde, musste seine Fahrt aufgrund der Schäden an den Sicherheitsnetzen abbrechen und später noch einmal starten. Dabei gelang dem 23-Jährigen aber ein guter Lauf. Am Ende landete er auf dem 19. Platz.
