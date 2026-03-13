Heftiger Sturz! Franzose hat wohl Glück im Unglück

Der Franzose hatte offenbar Glück im Unglück und hat seinen brutalen Abflug ohne schwerere Verletzungen überstanden. ÖSV-Athlet Vincent Wieser, der direkt nach ihm auf die Strecke gelassen wurde, musste seine Fahrt aufgrund der Schäden an den Sicherheitsnetzen abbrechen und später noch einmal starten. Dabei gelang dem 23-Jährigen aber ein guter Lauf. Am Ende landete er auf dem 19. Platz.