ÖSV-Ass abgewunken

Heftiger Sturz! Franzose hat wohl Glück im Unglück

Ski Alpin
13.03.2026 13:34
Charles Seigneur Gamel hatte am Ende wohl Glück im Unglück.
Charles Seigneur Gamel hatte am Ende wohl Glück im Unglück.(Bild: AP/Giovanni Auletta)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Was für ein heftiger Sturz! Die Abfahrt in Courchevel neigte sich schon dem Ende zu, als Charles Seigneur Gamel kurz vor dem Ziel heftig zu Sturz kam. Dabei verlor der Franzose offenbar zwischenzeitlich das Bewusstsein. Am Ende hatte er aber wohl Glück im Unglück. Ein zwischenzeitlich gestarteter ÖSV-Athlet wurde mit der gelben Flagge abgwunken. 

0 Kommentare

Brutaler Abflug kurz vor dem Ziel! Seigneur Gamel verlor am Ende seiner Kräfte die Kontrolle über seine Skier und stürzte mit voller Wucht in die Fangnetze. Offenbar hatte er beim Aufprall auch kurz sein Bewusstsein verloren. 

Lesen Sie auch:
Jared Goldberg entging einer folgenschweren Kollision nur haarscharf.
Posten auf der Piste
Schrecksekunde in Courchevel bei über 100 km/h
13.03.2026
„Fertig mit Skifahren“
Nicht am Start! Ski-Ass beendet „spontan“ Karriere
13.03.2026

Glück im Unglück
Der Franzose riss bei seinem Horror-Sturz die Sicherheitsnetze nieder und rutschte außerhalb der Rennpiste noch ein Stück den Hang hinunter. Während die Sorgen im Zielraum und an der Strecke wuchsen, stand Seigneur Gamel plötzlich wieder auf den Beinen und gab Entwarnung. 

Vincent Wieser
Vincent Wieser(Bild: GEPA)

Der Franzose hatte offenbar Glück im Unglück und hat seinen brutalen Abflug ohne schwerere Verletzungen überstanden. ÖSV-Athlet Vincent Wieser, der direkt nach ihm auf die Strecke gelassen wurde, musste seine Fahrt aufgrund der Schäden an den Sicherheitsnetzen abbrechen und später noch einmal starten. Dabei gelang dem 23-Jährigen aber ein guter Lauf. Am Ende landete er auf dem 19. Platz.

Ski Alpin
13.03.2026 13:34
