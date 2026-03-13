Hier könnte es bis 2030 Gesundheitszentren geben

Schon in den kommenden Wochen wird das Netz weiter wachsen: Allein im April sollen vier neue Primärversorgungseinheiten ihren Betrieb aufnehmen. Weitere Projekte befinden sich bereits in Planung oder im Aufbau. „Viele Menschen warten zu lange auf einen Termin oder müssen privat zahlen. Mit dem Ausbau der Primärversorgung sorgen wir dafür, dass künftig jede Patientin und jeder Patient rasch und wohnortnah versorgt wird – unabhängig vom Einkommen“, so Gesundheitsministerin Korinna Schumann.