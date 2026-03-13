Nicht am Start! Ski-Ass beendet „spontan“ Karriere

Es sei kein Schnellschuss gewesen, so der Schweizer. Vielmehr habe er über mehrere Wochen überlegt und heute am Start gemerkt, sein Körper und sein Kopf wollten nicht „und darauf musste ich einfach hören“, so der Speed-Spezialist. Deshalb fiel die Entscheidung, seine Karriere noch an Ort und Stelle offiziell zu beenden. Aus seinen Jahren im Ski-Weltcup nimmt der Schweizer viele positive Erinnerungen und tolle Freundschaften mit.