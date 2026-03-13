Mehr Teilzeit: „Alles andere is Sklaventreiberei!“

Österreich erlebt auf den ersten Blick einen historischen Beschäftigungsboom: Ein Plus von 20,1 Prozent, während die Bevölkerung im selben Zeitraum nur um 11,5 Prozent wuchs und die Erwerbstätigenquote auf 74,3 Prozent stieg. Doch hinter den Rekordzahlen steckt ein anderes Bild: Das tatsächlich geleistete Arbeitsvolumen nahm in 20 Jahren nur um 2,1 Prozent zu. Dies ist ein Effekt des starken Teilzeit-Booms, der den Arbeitsmarkt zunehmend verändert. Und auch unsere Leser sehen die Zukunft des Arbeitsmarkts in der Teilzeit.