Lkw-Brand sorgte für Verkehrschaos in Salzburg

Öffentliche Verkehrsmittel kurzzeitig gesperrt

Die Berufsfeuerwehr Salzburg löschte den Brand, der Fahrer blieb unverletzt. Ein Team der Salzburg-Linien Verkehrsbetriebe reparierte die Oberleitung. Nach gut einer Stunde konnte die Straße wieder freigegeben werden. Bis dahin hatte sich aber bereits ein umfangreicher Stau gebildet. Die Obuslinien 4, 7 und 9 waren zwischenzeitlich unterbrochen.