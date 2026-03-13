Lkw-Brand sorgte für Verkehrschaos in Salzburg

Der Brand eines Kühl-Lkws sorgte am Freitagvormittag in der Stadt Salzburg für ein Verkehrschaos. Der Lkw hatte im Klausentor im Stadtteil Mülln die Oberleitung heruntergerissen und daraufhin Feuer gefangen.
Der Kühl-Lkw aus Oberösterreich hatte gegen 10 Uhr die Höhenbeschränkung beim Klausentor in der Müllner Hauptstraße missachtet und riss die Oberleitung des Obusses herunter. Daraufhin fing das Kühlaggregat am Dach des Lkws Feuer. Die Müllner Hauptstraße war in beiden Richtungen gesperrt.
Öffentliche Verkehrsmittel kurzzeitig gesperrt
Die Berufsfeuerwehr Salzburg löschte den Brand, der Fahrer blieb unverletzt. Ein Team der Salzburg-Linien Verkehrsbetriebe reparierte die Oberleitung. Nach gut einer Stunde konnte die Straße wieder freigegeben werden. Bis dahin hatte sich aber bereits ein umfangreicher Stau gebildet. Die Obuslinien 4, 7 und 9 waren zwischenzeitlich unterbrochen.
