Wer hinter Donald Trumps Iran-Schlingerkurs steckt

Laufend widersprüchliche Aussagen

Das Ringen um Trumps Gehör verdeutlicht, wie viel für den Präsidenten auf dem Spiel steht. Vergangenes Jahr war er mit dem Versprechen ins Amt zurückgekehrt, „dumme“ Militärinterventionen zu vermeiden. Dann startete er am 28. Februar den Krieg und formulierte weitreichende Ziele dazu. Nun weicht Trump von diesen ab. Zuletzt betonte er, er betrachte den Konflikt als einen begrenzten Feldzug, dessen Ziele größtenteils erreicht seien. Bei einer Wahlkampfveranstaltung in Kentucky sagte er am Mittwoch: „Wir haben gewonnen.“ Unmittelbar danach fügte er jedoch hinzu: „Wir wollen doch nicht zu früh abziehen, oder? Wir müssen die Sache zu Ende bringen.“