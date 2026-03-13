„Schleuderpreise müssen ein Ende haben“

„So günstig gibt es Lebensmittel nirgends“

Bernhuber macht die aktuelle Situation deutlich: Während die Kosten aktuell steigen, bleiben die Preise im Supermarkt gleich. „Bauern haben gestiegene Kosten, doch beim Preis im Regal wird mit dem Daumen jeder Cent gedrückt. Es muss anerkannt werden, welche Produktionskosten wirklich anfallen, und die Supermarktpreise sollten das berücksichtigen“, erklärt er. Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Für einen Liter Milch bekommen Landwirte derzeit etwa 50 bis 60 Cent, so Bernhuber. Im Supermarkt koste er mehr als das Doppelte. „Bei Weizen ist der Anteil noch geringer – für eine Semmel bleiben dem Bauern oft nur 1 bis 2 Cent.“