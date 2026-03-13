Schrecksekunde in Courchevel bei über 100 km/h

Als 41. Läufer war Goldberg am Freitag bei warmen Temperaturen in die Abfahrt gestartet. Aufgrund der frühlingshaften Bedingungen hatten die Streckenposten in Courchevel einiges zu tun, um für halbwegs faire Bedingungen zu sorgen. So rutschen auch vor der Fahrt des US-Amerikaners zwei Mitarbeiter auf die Piste, bemerkten jedoch nicht, dass sich Goldberg ihnen mit über 100 km/h näherte.