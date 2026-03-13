Vorteilswelt
Posten auf der Piste

Schrecksekunde in Courchevel bei über 100 km/h

Ski Alpin
13.03.2026 12:47
Jared Goldberg entging einer folgenschweren Kollision nur haarscharf.
Jared Goldberg entging einer folgenschweren Kollision nur haarscharf.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Das hätte ganz böse enden können! Als sich Jared Goldberg mit über 100 km/h bei der Abfahrt in Courchevel die Piste hinunterstürzte, tauchten auf einmal zwei Streckenposten mitten am Kurs auf ...

0 Kommentare

Als 41. Läufer war Goldberg am Freitag bei warmen Temperaturen in die Abfahrt gestartet. Aufgrund der frühlingshaften Bedingungen hatten die Streckenposten in Courchevel einiges zu tun, um für halbwegs faire Bedingungen zu sorgen. So rutschen auch vor der Fahrt des US-Amerikaners zwei Mitarbeiter auf die Piste, bemerkten jedoch nicht, dass sich Goldberg ihnen mit über 100 km/h näherte. 

Nur dank der blitzschnellen Reaktion des 34-Jährigen bewahrte die drei Männer von einer Kollision, der Speed-Spezialist schwang gerade noch rechtzeitig ab. Der Ärger Goldbergs war dennoch groß – verständlich, wenn man bedenkt, was da passieren hätte können ...

Ski Alpin
13.03.2026 12:47
