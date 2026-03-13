Schrecksekunde in Courchevel bei über 100 km/h

Das hätte ganz böse enden können! Als sich Jared Goldberg mit über 100 km/h bei der Abfahrt in Courchevel die Piste hinunterstürzte, tauchten auf einmal zwei Streckenposten mitten am Kurs auf ...
Als 41. Läufer war Goldberg am Freitag bei warmen Temperaturen in die Abfahrt gestartet. Aufgrund der frühlingshaften Bedingungen hatten die Streckenposten in Courchevel einiges zu tun, um für halbwegs faire Bedingungen zu sorgen. So rutschen auch vor der Fahrt des US-Amerikaners zwei Mitarbeiter auf die Piste, bemerkten jedoch nicht, dass sich Goldberg ihnen mit über 100 km/h näherte.
Nur dank der blitzschnellen Reaktion des 34-Jährigen bewahrte die drei Männer von einer Kollision, der Speed-Spezialist schwang gerade noch rechtzeitig ab. Der Ärger Goldbergs war dennoch groß – verständlich, wenn man bedenkt, was da passieren hätte können ...
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.