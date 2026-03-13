Italien exportiert so viel Obst und Gemüse wie nie

Deutschland wichtigster Abnehmer

Die wichtigsten Absatzmärkte für italienische Obst- und Gemüseprodukte sind Deutschland mit Exporten im Wert von 2,1 Milliarden Euro pro Jahr, gefolgt von Frankreich mit 722 Millionen Euro und Österreich mit 476 Millionen Euro. Dies erklärte der Präsident des Instituts für Außenhandel (ICE), Matteo Zoppas, bei der Vorstellung der 43. Ausgabe der Macfrut, der internationalen Fachmesse für Obst und Gemüse, die vom 21. bis 23. April 2026 in Rimini stattfindet.