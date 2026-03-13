Auch nach Österreich
Italien exportiert so viel Obst und Gemüse wie nie
Italien hat beim Export von Obst und Gemüse einen neuen Rekord erzielt. Die Branche verzeichnete im Jahr 2025 ein historisches Hoch und überschritt erstmals die Umsatzschwelle von sieben Milliarden Euro. Österreich ist nach Deutschland und Frankreich der drittstärkste Abnehmer.
Gegenüber 2024 stiegen die Ausfuhren des Sektors um 11,3 Prozent. Italien belegt damit Platz 12 im weltweiten Ranking der größten Exporteure von Obst und Gemüse.
Deutschland wichtigster Abnehmer
Die wichtigsten Absatzmärkte für italienische Obst- und Gemüseprodukte sind Deutschland mit Exporten im Wert von 2,1 Milliarden Euro pro Jahr, gefolgt von Frankreich mit 722 Millionen Euro und Österreich mit 476 Millionen Euro. Dies erklärte der Präsident des Instituts für Außenhandel (ICE), Matteo Zoppas, bei der Vorstellung der 43. Ausgabe der Macfrut, der internationalen Fachmesse für Obst und Gemüse, die vom 21. bis 23. April 2026 in Rimini stattfindet.
Lebensmittelexporte auf 72,4 Mrd. Euro gestiegen
Die positiven Ergebnisse sind Teil eines breiteren Wachstums der italienischen Agrar- und Lebensmittelwirtschaft. Insgesamt erreichten die Exporte des Sektors im Jahr 2025 einen historischen Rekordwert von 72,4 Mrd. Euro.
Für die Messe Macfrut 2026 will die Außenhandelsagentur ICE ihr Engagement zur Internationalisierung der italienischen Obst- und Gemüsebranche weiter verstärken. Rund 400 internationale Einkäufer aus 80 Ländern, darunter Österreich, werden zu der Veranstaltung erwartet, erklärte Zoppas.
