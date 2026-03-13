Oscar‑Nominees kassieren 350.000‑Dollar‑Geschenke

Ob man gewinnt oder verliert – auch bei den 97. Academy Awards geht niemand mit leeren Händen nach Hause. Alle Oscar-Nominierten in den Hauptkategorien dürfen eine üppige „Everybody Wins“-Goodie-Bag mit nach Hause nehmen. In diesem Jahr gibt es Trost-Präsente im Wert von 350.000 Dollar.
Zum 24. Mal in Folge stellt die in Los Angeles ansässige Entertainment-Marketingfirma „Distinctive Assets“ die Geschenke-Wundertüte für Timothée Chalamet, Emma Stone und Co. zusammen. Bei einigen „Goodies“ kann man nur „typisch Hollywood“ sagen.
Vom Ehevertrag bis zu Luxusreisen
Dazu gehört das „Trusted Prenup“ – ein individuell ausgearbeiteter Ehevertrag vom Promi-Scheidungsanwalt James Sexton. Um perfekt für den Sommer in Form zu kommen, schenkt ihnen der Schönheitschirurg Dr. Thomas Su eine „ArtLipo“-Behandlung – eine körperformende Fettabsaugung. Und wo man gerade bei „Generalüberholung“ ist: Der New Yorker Beauty-Doktor Konstantin Vasyukevich bietet eine kostenlose Gesichtsverjüngungs-Behandlung im Wert von 25.000 Dollar.
Und als würden die Promis nicht schon genug in der Welt herumkommen, in der Präsent-Tasche gibt es gleich mehrere Nobel-Reisen. Sie haben unter anderem die Qual der Wahl zwischen einem Aufenthalt in der 9-Millionen-Dollar-„Essence of Dreams“-Privatvilla in Playa Hermosa (Costa Rica), die inklusive Concierge, Koch und Chauffeur kommt.
Luxuriöse Arktis-Villa und Wellness in Kalifornien
Wer es – im Wortsinn cooler mag, der kann in eine luxuriöse Arktis-Villa in Finnisch-Lappland reisen, um dort von einem Privat-Küchenchef versorgt die Nordlichter zu bewundern. Selbst die Koffer werden dazu geschenkt – im Form des japanischen „Asia Luggage“-Gepäck-Set im Kabuki-Design.
Und das war noch nicht alles! Denn die Nominierten bekommen auch noch ein siebentägiges Wellness-Retreat im Golden Door in Südkalifornien, ein zehntägiger Wellness-Reset im Michelin-ausgezeichneten Santani-Resort in Sri Lanka sowie exklusive Beauty-Produkte und Behandlungen von Danucera, INSTYTUTUM und dem DESUAR Spa.
Ergänzt wird das Paket durch ein luxuriöses Cannabis-Geschenkset von Beboe, individuelle Interior-Design-Dienstleistungen von CBespoke im Wert von bis zu 150.000 Dollar, einen Hightech-Duschkopf von GROHE, ein vergoldetes Cold-Storage-Krypto-Wallet von Ballet sowie einen limitierten „Movie Star“-Füllfederhalter von BENU. Außerdem enthalten sind eine Tee-Geschenkbox von Tea Forte und die Erholungsschuhe OOFOS OOahh Plus, die Müdigkeit reduzieren und Gelenkbeschwerden lindern sollen.
