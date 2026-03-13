Vorteilswelt
Irre Oscar‑Beute!

Oscar‑Nominees kassieren 350.000‑Dollar‑Geschenke

Society International
13.03.2026 13:31
„Hamnet“-Star Jessie Buckley darf sich voraussichtlich über ihren ersten Oscar freuen – und wie ...
„Hamnet“-Star Jessie Buckley darf sich voraussichtlich über ihren ersten Oscar freuen – und wie alle anderen auch eine Geschenktüte im Wert von 350.000 Dollar mitnehmen.(Bild: EPA/CHRIS TORRES)
Porträt von Christian Thiele
Von Christian Thiele

Ob man gewinnt oder verliert – auch bei den 97. Academy Awards geht niemand mit leeren Händen nach Hause. Alle Oscar-Nominierten in den Hauptkategorien dürfen eine üppige „Everybody Wins“-Goodie-Bag mit nach Hause nehmen. In diesem Jahr gibt es Trost-Präsente im Wert von 350.000 Dollar.

Zum 24. Mal in Folge stellt die in Los Angeles ansässige Entertainment-Marketingfirma „Distinctive Assets“ die Geschenke-Wundertüte für Timothée Chalamet, Emma Stone und Co. zusammen. Bei einigen „Goodies“ kann man nur „typisch Hollywood“ sagen.

Vom Ehevertrag bis zu Luxusreisen 
Dazu gehört das „Trusted Prenup“ – ein individuell ausgearbeiteter Ehevertrag vom Promi-Scheidungsanwalt James Sexton. Um perfekt für den Sommer in Form zu kommen, schenkt ihnen der Schönheitschirurg Dr. Thomas Su eine „ArtLipo“-Behandlung – eine körperformende Fettabsaugung. Und wo man gerade bei „Generalüberholung“ ist: Der New Yorker Beauty-Doktor Konstantin Vasyukevich bietet eine kostenlose Gesichtsverjüngungs-Behandlung im Wert von 25.000 Dollar. 

Elle Fanning ist bei den Oscars 2026 als „Beste Nebendarstellerin“ für ihre Rolle im Film ...
Elle Fanning ist bei den Oscars 2026 als „Beste Nebendarstellerin“ für ihre Rolle im Film „Sentimental Value“ nominiert.(Bild: EPA/CHRIS TORRES)

Und als würden die Promis nicht schon genug in der Welt herumkommen, in der Präsent-Tasche gibt es gleich mehrere Nobel-Reisen. Sie haben unter anderem die Qual der Wahl zwischen einem Aufenthalt in der 9-Millionen-Dollar-„Essence of Dreams“-Privatvilla in Playa Hermosa (Costa Rica), die inklusive Concierge, Koch und Chauffeur kommt.

Luxuriöse Arktis-Villa und Wellness in Kalifornien
Wer es – im Wortsinn cooler mag, der kann in eine luxuriöse Arktis-Villa in Finnisch-Lappland reisen, um dort von einem Privat-Küchenchef versorgt die Nordlichter zu bewundern. Selbst die Koffer werden dazu geschenkt – im Form des japanischen „Asia Luggage“-Gepäck-Set im Kabuki-Design.

Eigentlich zu groß für jede Goodie-Bag: Die Oscar-Geschenke werden den Stars direkt nach Hause ...
Eigentlich zu groß für jede Goodie-Bag: Die Oscar-Geschenke werden den Stars direkt nach Hause geschickt.(Bild: Distinctive Assets)

Und das war noch nicht alles! Denn die Nominierten bekommen auch noch ein siebentägiges Wellness-Retreat im Golden Door in Südkalifornien, ein zehntägiger Wellness-Reset im Michelin-ausgezeichneten Santani-Resort in Sri Lanka sowie exklusive Beauty-Produkte und Behandlungen von Danucera, INSTYTUTUM und dem DESUAR Spa.

Ergänzt wird das Paket durch ein luxuriöses Cannabis-Geschenkset von Beboe, individuelle Interior-Design-Dienstleistungen von CBespoke im Wert von bis zu 150.000 Dollar, einen Hightech-Duschkopf von GROHE, ein vergoldetes Cold-Storage-Krypto-Wallet von Ballet sowie einen limitierten „Movie Star“-Füllfederhalter von BENU. Außerdem enthalten sind eine Tee-Geschenkbox von Tea Forte und die Erholungsschuhe OOFOS OOahh Plus, die Müdigkeit reduzieren und Gelenkbeschwerden lindern sollen.

Society International
13.03.2026 13:31
