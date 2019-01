Nagetiere als „Baumfäller“: Großer Schaden

Zu Gesicht bekommen Ausflügler die fleißigen „Holzfäller“ aber nur mit Glück und meist in der Abenddämmerung. Ihre Spuren an den Bäumen sind jedoch nicht zu übersehen. Zwischen Deutsch Kaltenbrunn und Rohrbrunn fällten sie jetzt sogar 70 Zentimeter dicke Stämme - ein enormer Schaden für die Besitzer, die nun für den Abtransport des beschädigten und unbrauchbaren Holzes aufkommen müssen. Mitunter können Biber mit ihren Dämmen auch Bäche aufstauen und Äcker überfluten, ein weiteres Ärgernis für Landwirte. Weil sie unter Artenschutz stehen, ist eine Lösung nicht in Sicht.