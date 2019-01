Einsatzkräfte rüsten sich für die Silvesternacht

Von der Öffentlichkeit unbemerkt, stehen auch heute wieder in vielen Bereichen die sprichwörtlichen „guten Geister“ im Dienst. In den Straßenmeistereien liegen Streusplit und Salz bereit, für den Fall, dass es in der Nacht schneien oder sich auf den Fahrbahnen Eis bilden sollte. Beim Roten Kreuz und dem Samariterbund opfern Ehrenamtliche ihre Freizeit, um bei Unfällen und Erkrankungen rasch professionelle Hilfe leisten zu können. Auch bei der Exekutive ist man auf alle Eventualitäten vorbereitet. Die Landessicherheitszentrale, welche die Notrufe von Rettung und Feuerwehr entgegennimmt, ist gleichfalls gerüstet.