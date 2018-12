Frecher Ladendieb gefasst

Alles andere als ein unbeschriebenes Blatt ist jener Slowake, den Polizisten jetzt in Parndorf dingfest machen konnten. Doch der Reihe nach: Ausgestattet mit einem Magneten und einer Metallkralle fuhr der 24-Jährige von seiner Heimat nach Parndorf. Im Outletcenter ging der Mann in mehrere Bekleidungsgeschäfte, nahm Gewand mit in die Umkleidekabine. „Dort entfernte er dann mit seinem Werkzeug die Diebstahlsicherungen und versteckte die Beute unter seiner eigenen Kleidung, ehe er das Geschäft verließ“, schildert ein Ermittler. Auf dem Parkplatz deponierte er die Ware dann in seinem dort abgestellten Pkw. Diese Vorgehensweise wiederholte der sowohl in Österreich als auch in der Slowakei mehrfach Vorbestrafte einige Male. Einem aufmerksamen Ladendetektiv fiel der Kriminelle auf - er alarmierte die Exekutive. Binnen kürzester Zeit waren die Beamten vor Ort und konnten den Täter vorläufig festnehmen. „Bei der Einvernahme gestand der Verdächtig, dass er die Sachen gestohlen hat, um sie als Weihnachtsgeschenke weiterzugeben“, heißt es von der Polizei. Der Wert der sichergestellten Beute betrug mehrere Tausend Euro. Der diensthabende Staatsanwalt ordnete die Einlieferung des Gefassten in die Justizanstalt Eisenstadt an. Dort wartet der Slowake nun auf seinen Gerichtsprozess.