Anwesenheitspflicht für Asylwerber: „Höchste Zeit“

Die Regierung will klare Regeln schaffen - und viele Leser unterstützen die Idee. „Ich weiß ja nicht, weshalb man so kompliziert ist! Der Asylwerber unterzeichnet beim Asylantrag ein Addendum, in welchem dieser die österreichischen Regeln für Asyl akkzeptiert! In diesem ist die nächtliche Anwesenheitspflicht verbindlich. Bei Nichteinhaltung wird der Asylantrag automatisch negativ beschieden“, meint dazu ronstadt. Ergänzend meint etwa africasiaeuro: „Ich dachte, die Gesetze sind in Europa gleich. In Sizilien sind die Flüchtlinge ab 20.00 Uhr nicht mehr auf der Straße. Warum also bei uns?“ Viele Leser können dieser Idee der Regierung einiges abgewinnen, so liest man auch häufig folgende Zeilen, in diesem Fall von Mindspace: „Integration fängt bei befolgen der Regeln des Gastlandes an!“