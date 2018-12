Was nützt ein Messerverbot, Herr Minister?

„Krone“: Am Donnerstag (und auch am Samstag, Anm.) haben in Wien, Linz, Salzburg und Graz wieder Tausende Menschen gegen die Regierung im Allgemeinen und gegen Sie im Speziellen demonstriert. Auf Transparenten stand: „Kickl muss weg!“, „Gefährlichster Innenminister aller Zeiten“. Sprecher haben vor „faschistischen Kräften“ dieser Regierung gewarnt. Wie geht es Ihnen damit?

Herbert Kickl: Vielleicht haben Tausende demonstriert, aber viel, viel mehr Tausende haben nicht demonstriert. Wenn ich mit der Bevölkerung in Kontakt komme, dann erlebe ich einen enormen Zuspruch. Tenor: „Gut, dass jetzt endlich Dinge angegangen werden, die man viel zu lange liegen hat lassen. Gut, dass man endlich einmal Ordnung macht.“ Was diese Demonstrationen betrifft, ist es das gute Recht eines jeden, sich politisch zu artikulieren. Ich habe aber schon den Eindruck, dass hier eine ritualisierte Form des Protests stattfindet, relativ sinnentleert. Denn was denkt sich jemand, der in Österreich „faschistische Gefahren“ sieht? Entweder ist das eine grobe Form von Verblendung oder eine grobe Form von Ignoranz. Mich stört diese inflationäre Verwendung der Begriffe „Faschismus“ oder „Nazi“. Das ist verantwortungslos und kontraproduktiv.