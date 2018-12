Gerichtliches Nachspiel: Entscheidung im HCB-Krimi

Im Strafverfahren steht die Entscheidung bevor, ob Anklage erhoben wird. Der Vorwurf: fahrlässige Beeinträchtigung der Umwelt. Strafmaß: bis zu zwei Jahre Haft. Die Beschuldigten: Fünf Personen sowie die w&p GmbH. Der Vorhabensbericht der Staatsanwaltschaft Klagenfurt wurde bereits im Juni an die Oberstaatsanwaltschaft geschickt und liegt jetzt im Justizministerium. „Der Bericht wird von der Zentralstelle geprüft“, so Oberstaatsanwältin Brigitte Steger. In den nächsten Wochen könnte es eine Entscheidung geben.