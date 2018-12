Fox: Deshalb teilt sie ihre #MeToo-Story nicht

„Mitleidsloses Opfer“

Die 32-Jährige glaubt, sie würde als „mitleidsloses Opfer“ dargestellt werden. Im Gespräch mit der Zeitung „The New York Times“ erklärte sie: „Ich ging nicht an die Öffentlichkeit aus mehreren Gründen. Ich glaube einfach nicht, dass ich aufgrund der Art, wie ich bei Leuten und Feministen rüberkomme, als sympathisches Opfer wahrgenommen werde. Ich dachte, wenn es je eine Zeit gab, in der die Welt es in Ordnung finden würde, sich für ein Opfer zu schämen, dann wäre es, wenn ich mit meiner Geschichte ankommen würde.“