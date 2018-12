Neuer NEOS-Landeschef teilt gegen FPÖ und SPÖ aus

Die NEOS haben mit Christoph Wiederkehr einen neuen Landessprecher in Wien. Der 28-Jährige wurde am Samstag bei der Landesmitgliederversammlung mit 97,8 Prozent zum Nachfolger von Beate Meinl-Reisinger gewählt, die im Herbst den Bundesvorsitz von Matthias Strolz übernommen hatte. Wiederkehr schlug bereits erste Wahlkampftöne in Richtung Wien-Wahl 2020 an. Dabei teilte er ordentlich gegen FPÖ und SPÖ aus.