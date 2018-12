„Fortnite“ kriegt Kreativ-Modus für Baumeister

Einen Hauch „Minecraft“ spendiert Entwickler Epic Games seinem immens erfolgreichen Multiplayer-Shooter „Fortnite“. Der neue Modus ist ab dem Start der siebten Season am 6. Dezember spielbar. In dem Modus startet jeder Spieler auf einer eigenen Insel, die er nach Herzenslust bebauen und gestalten kann. Später dürfen die Spieler ihre Bauten gemeinsam mit Freunden erkunden. Wie das in der Praxis aussieht, zeigt Epic im Trailer zum Kreativmodus und seinen Minispielen.