Crash bei Luftbetankung: F-18 kracht in Hercules

Zwei Soldaten aus dem Meer gefischt

Ein Besatzungsmitglied sei etwa sieben Stunden später aus dem Wasser gerettet worden und werde untersucht, teilte die US-Armee mit. Ein weiterer Soldat sei kurz darauf gefunden worden, hieß es am Vormittag MEZ. Der Such- und Rettungseinsatz für die fünf anderen Vermissten sei noch im Gange. An Bord der KC-130 sollen sich fünf Crewmitglieder befunden haben, an Bord des Jets zwei. Japan beteiligt sich mit vier Flugzeugen und drei Schiffen an der Suche.