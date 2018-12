Spuren am Tatort verrieten Raddieb

Der 39-jährige Tscheche ist kein unbeschriebnes Blatt. Auch in Niederösterreich dürfte der Mann mehrfach Einbrüche verübt haben, weshalb er auch derzeit in Sankt Pölten in Untersuchungshaft sitzt. Jetzt konnten ihm die Kriminalisten aus dem Burgenland auch den Einbruch in ein Fahrradgeschäft in der Landesmetropole im vergangenen Oktober anlasten. Anhand der am Tatort sichergestellten DNA-Spuren konnte der Mann als mutmaßlicher Täter ausgeforscht werden. Gestohlen wurden aus dem Geschäft in Eisenstadt vier hochpreisige Räder, Bargeld, ein Notebook sowie ein Akkuschrauber. Der Schaden damals betrug mehrere Tausend Euro.