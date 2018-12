Salz auf Feld gestreut: Erdbeer-Pflanzen zerstört

Am Sonntag aber präsentierte sich dem Landwirt bei der Nachschau ein Feld südlich des Kapaunerwirtes in Dölsach weiß: Jemand hatte in der Nacht Salz gestreut! Gut 100 Kilo dürften auf die Pflanzen aufgebracht worden sein. Die Erdbeer-Pflanzen sind dadurch stark gefährdet, sie könnten im Frühling nicht mehr weiterwachsen, was wiederum einen Ernteausfall bedeutet. Während der Erdbeerbauer hofft, sucht die Polizei den oder auch die noch unbekannten Täter.