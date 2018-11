Schnauzer steckte ganzen Tag im Kühlergrill fest

Danach gelang der 59-jährigen Autofahrerin mit Hilfe der Polizei eine Rekonstruktion der Ereignisse: Sie hatte Dienstagfrüh während der Fahrt zur Arbeit nach Hamburg in Bullenhausen einen Schlag am Auto bemerkt. Weil sie sofort an einen Unfall dachte, kehrte sie um. Sie konnte in der Dunkelheit jedoch nichts entdecken und fuhr weiter.