Sieben Kilo Heroin: Dealer-Pärchen aufgeflogen

Ein 23-jähriger Kroate und seine 17-jährige Lebensgefährtin haben in Klagenfurt offenbar im großen Stil mit Drogen gedealt. Bereits Mitte November wurde das Pärchen festgenommen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hat der Mann insgesamt 7,1 Kilogramm Heroin und 100 Gramm Kokain an Subdealer und Konsumenten in Klagenfurt weiterverkauft. Teilweise war seine Lebensgefährtin bei den Deals dabei. Ebenso wurden verbotene Waffen beim Pärchen gefunden.