Strolz lässt es zu Party-Beats krachen

Komplettes Album mit Strolz

Übrigens: Vom Webvideoproduzent und Musiker Kurt Razelli, der bevorzugt Ausschnitte aus Reden heimischer Politiker in seinen Werken verarbeitet, gibt es ein komplettes Album, in dem Strolz „gefeatured“ wird. In „Lost In Space“ kommt Strolz in weiteren 17 Songs zu Wort …