Strolz: „Passt gut auf dieses Österreich auf!“

„Nie ist die Liebe so groß wie im Abschied. In jedem von uns steckt etwas Liebenswürdiges“, wurde Strolz emotional. Als Wunsch für die parlamentarische Zukunft formulierte der scheidende NEOS-Mandatar, im Hohen Haus wie in Spitälern einen „Ort der Besinnung“ zu schaffen. Wo, wenn nicht in der „größten Sinnfabrik der Republik“ sei solch ein Platz angemessen, fragte der pinke Politiker. Insgesamt warb Strolz dafür, netter miteinander umzugehen. Die Politik sei eine verrückte Branche, in der Häme und gegenseitige Geringschätzung Alltag seien: „Das tut uns nicht gut.“