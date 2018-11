Bitcoin fällt auf tiefsten Stand seit Oktober 2017

Am Markt kursieren zahlreiche Gründe für die Kursschwäche der digitalen Währungen. Dazu zählt in erster Linie das vergebliche Warten vieler Bitcoin-Anhänger auf die Einführung eines börsengehandelten Indexfonds auf Bitcoin. Hinzu kam in letzter Zeit die Aufspaltung von Bitcoin Cash. Diese Kryptowährung war einst selbst nach einer Aufspaltung aus Bitcoin hervorgegangen.