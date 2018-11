Imam fordert in Predigt: „Fesselt mich an Rakete!“

Mit aggressiven Parolen sorgt ein Imam, der eine Führungsposition in der palästinensischen Terrororganisation Hamas innehat, derzeit in sozialen Medien für Aufsehen. In seiner letzten Freitagspredigt griff Hussein Abu Ayada Israel scharf an. Er fordert in dem Clip, über den zeitweise billige Special Effects gelegt wurden: „Fesselt mich an eine Rakete und feuert sie auf Tel Aviv!“