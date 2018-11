Meldepflicht und Chipkarten gegen Untertauchen?

Seehofer lässt Abschiebungen nach Syrien überprüfen

Erst vor wenigen Tagen hat Innenminister Horst Seehofer mit der Ankündigung, Abschiebungen nach Syrien nicht mehr grundsätlich ausschließen zu wollen, für Aufregung gesorgt. Es werde geprüft, Abschiebungen von Straftätern und Gefährdern in das Kriegsland zu ermöglichen. Seehofers Sprecherin Eleonore Petermann sagte in Berlin, die Länder hätten den Bund in dieser Sache um eine Überprüfung gebeten. Der derzeitige Abschiebestopp nach Syrien gelte noch bis Ende des Jahres. Das Auswärtige Amtin Berlin legte zu Syrien am 13. November einen neuen Lagebericht vor, wie ein Sprecher mitteilte. Zu dessen Inhalt wollte er sich aber nicht äußern, da das Dokument als Verschlusssache eingestuft sei. Es gebe in Syrien ein „komplexes Lagebild“, hieß es lediglich.