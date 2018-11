Seehofer tritt Mitte Jänner als CSU-Chef zurück

Der deutsche Innenminister Horst Seehofer will den Parteivorsitz der bayrischen CSU am 19. Jänner abgeben. An dem Tag soll auf einem Sonderparteitag ein neuer Vorsitzender gewählt werden. Zu seiner Zukunft als Mitglied der großen Koalition in Deutschland machte der 69-Jährige in einer schriftlichen Erklärung am Freitag keine Angaben.